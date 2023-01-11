Во время 80-й церемонии вручения премии «Золотой глобус» с экранов прозвучало заявление президента Украины Владимира Зеленского, которого на мероприятии представлял актер Шон Пенн. Об этом сообщает издание The Hill.

В своем выступлении Зеленский подчеркнул, что премия «Золотой глобус» зародилась еще в 1943 году, во время Второй мировой войны. Он отметил, что противостояние Украины российскому вторжению символизирует «борьбу за права нового поколения, которое знало о войне только из кино».

«Первая мировая война унесла миллионы жизней. Вторая мировая война унесла десятки миллионов. Третьей мировой войны не будет. Это не трилогия […] Война в Украине еще не закончилась, но ситуация меняется, и уже ясно, кто победит… Мы сделаем это вместе со всем свободным миром, и, я надеюсь, что все вы будете с нами в день нашей победы», — сказал Зеленский.