Вопросы энергобезопасности все последние годы занимали одно из ключевых мест в мировой повестке дня. Это говорит о том, что эта тема постоянно присутствовала в повестке дня международных организаций, различных самых представительных международных форумов, и то, как Азербайджан реализовывал проекты нефтегазовой индустрии, всегда вызывало большое уважение у наших партнеров.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам, отвечая на вопрос о перспективах сотрудничества с Европейским Союзом в энергетическом секторе. Его слова приводит пресс-служба главы государства.

Подчеркнув, что после начала российско-украинской войны интерес к энергоресурсам Азербайджана значительно возрос, глава государства сказал: «Хотя и так это было достаточно уже устоявшееся мнение о том, что Азербайджан является надежным партнером для многих стран, в том числе для стран-членов Евросоюза. Возможности Азербайджана росли, мы, как говорится, успешно делали свою домашнюю работу, ориентировались на те рынки, которые наиболее премиальные, и, естественно, с вводом в строй Южного газового коридора мы начали поставлять газ, в том числе и в страны Европейского Союза».

Президент подчеркнул, что дополнительная добыча ожидается как с месторождения «Шахдениз», так и с других месторождений: «Например, в этом году, если все пойдет по плану, должна начаться добыча с месторождения «Абшерон», а в следующем году, опять же, если не будет никаких форс-мажорных препятствий, мы ожидаем добычу газа с месторождения «Азери-Чираг-Гюнешли», так называемый «глубокий газ» («deep gas») мы планируем к 2024 году начать добычу».