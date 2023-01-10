Уже много лет идут обсуждения, связанные с Транскаспием, но никакого результата пока нет. Общая пропускная способность Транскаспийского трубопровода рассчитана на 30 миллиардов кубометров газа. Для реализации данного проекта имеют место несколько основных вопросов, один из которых – кто будет финансировать этот проект?

Об этом заявил президент Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам, отвечая на вопрос о позиции Азербайджана в связи с Транскаспийским газопроводом. Его слова приводит пресс-служба главы государства.

«Ясности в связи с Транскаспийским проектом пока нет. То есть, кто будет продвигать данный проект, каковой будет его финансовая емкость. Для расчета необходимо подготовить технико-экономическое обоснование. К его подготовке должны быть привлечены компании. То есть эти вопросы нельзя решить за день, за год. Если сегодня дать старт данному проекту, то в течение нескольких лет надо проводить просто исследования – геологические, экологические исследования, технические возможности, финансовая емкость – все эти вопросы остаются открытыми. Я считаю, что говорить о Транскаспийском проекте, не ответив на эти вопросы, неуместно», — сказал глава государства.

«Как страна, мы всегда поддерживали этот проект, я неоднократно открыто заявлял, что да, если к нам обратятся, то мы готовы предоставить свои возможности, имеющуюся инфраструктуру и решить другие необходимые вопросы. Но мы не можем стать инициаторами данного проекта, так как это не наш газ», — подчеркнул президент.