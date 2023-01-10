Генеральный прокурор Ирана Мохаммад Джафар Монтазери во вторник поручил правоохранителям усилить борьбу с нарушениями правил ношения хиджаба, следует из его распоряжения для полиции.

«Публичное снятие головного убора должно решительно пресекаться полицией, — указывается в документе, который цитирует агентство Mehr. — Сотрудники правоохранительных органов обязаны задерживать лиц, совершивших эти очевидные преступления, и передавать их в руки правосудия для применения наказания». В нем отмечается, что помимо штрафов в соответствии с исламским уголовным кодексом нарушительницам грозит лишение свободы от десяти дней до двух месяцев.

Кроме того, к ним могут применяться дополнительные меры административного характера, в частности, увольнение с государственной службы, ссылка, запрет на выезд из страны и контакты с оппозиционными организациями, конфискация имущества. «Более серьезное наказание ожидает тех, кто убеждает и поощряет других к отказу от ношения хиджаба, — отмечается в документе. — Они могут быть приговорены к тюремному заключению от одного года до 10 лет».