Посчитали проведение учений ОДКБ в Армении нецелесообразным, поскольку они создадут угрозу для турецко-азербайджанского тандема. Об этом заявил премьер Армении Никол Пашинян.

«Проведут учения, а потом мы останемся одни с этой угрозой», — сказал Пашинян.

Он заявил, что именно поэтому ОДКБ должен уточнить зону своей ответственности в регионе.

«Когда они не отвечают, это становится для нас фундаментальной проблемой. Я надеюсь на ОДКБ, но другое дело, что ОДКБ может разочаровать», — сказал Пашинян.