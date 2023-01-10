Посчитали проведение учений ОДКБ в Армении нецелесообразным, поскольку они создадут угрозу для турецко-азербайджанского тандема. Об этом заявил премьер Армении Никол Пашинян.
«Проведут учения, а потом мы останемся одни с этой угрозой», — сказал Пашинян.
Он заявил, что именно поэтому ОДКБ должен уточнить зону своей ответственности в регионе.
«Когда они не отвечают, это становится для нас фундаментальной проблемой. Я надеюсь на ОДКБ, но другое дело, что ОДКБ может разочаровать», — сказал Пашинян.
Все высказывания этого…товарища указывают на релокацию симптомов армянской болезни в органы центральной нервной системы…