Главное управление Государственной дорожной полиции МВД обратилось к участникам движения с призывом соблюдать осторожность в связи с обледенением дорог в снежную погоду. Данную информацию распространил представитель ГУГДП, майор полиции Ровшан Тагиев.

«Мы рекомендуем всем участникам движения быть внимательными на дорогах в связи с нестабильными погодными условиями в столице и некоторых районах республики.

Пешеходы должны быть осторожны при передвижении по скользким тротуарам в столице. Переходить дорогу следует, будучи уверенными в отсутствии на дороге приближающихся автомобилей.

Просьба к родителям не оставлять детей без присмотра, не позволять детям играть на проезжей части или обочинах дорог, а также устраивать катки на дорогах.

Рекомендуем развлекаться в парках или в зонах отдыха перед жилыми домами, считающимися безопасными.

Следует учитывать, что при торможении в такую погоду существует вероятность заноса автомобиля, а это чревато какими-либо несчастными случаями», — говорится в обращении.