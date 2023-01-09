Сообщения украинских властей о том, что замглавы администрации президента России Дмитрий Козак пытается через отставных европейских политиков передать Западу предложения Кремля о перемирии в Украине по аналогии с «корейским вариантом» 38-й параллели, не соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Оно несправедливо. Никто об этом не говорит. Это — очередная утка», — сказал он журналистам, отвечая на вопрос, насколько справедливо соответствующее утверждение украинских СМИ.

«Если я правильно понимаю, у них, действительно были какие-то сообщения, но они были про какого-то другого человека с фамилией Козак. У них там, по-моему, то ли в Раде, то ли еще где-то есть человек с такой фамилией», — продолжил представитель Кремля.

Ранее о таких контактах Дмитрия Козака сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.