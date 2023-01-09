Россия нанесла ракетный удар по рынку в поселке Шевченково Харьковской области, заявили глава региона Олег Синегубов и замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
«Враг снова наносит ракетные удары по Харьковщине. В пгт Шевченково Купянского района зафиксирован ракетный удар (предварительно из ЗРК С-300) по местному рынку», — заявил Синегубов.
В результате удара погибла женщина, есть пострадавшие, сказал Синегубов.
Экстренные службы все еще работают над тем, чтобы извлечь людей из-под завалов после удара.
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