Россия нанесла ракетный удар по рынку в поселке Шевченково Харьковской области, заявили глава региона Олег Синегубов и замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

«Враг снова наносит ракетные удары по Харьковщине. В пгт Шевченково Купянского района зафиксирован ракетный удар (предварительно из ЗРК С-300) по местному рынку», — заявил Синегубов.

В результате удара погибла женщина, есть пострадавшие, сказал Синегубов.

Экстренные службы все еще работают над тем, чтобы извлечь людей из-под завалов после удара.