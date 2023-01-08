Британские политики выступили с инициативой создать специальный трибунал для расследования «военного вторжения» России в Украину, сообщает CNN.

В заявлении, выложенном на сайте бывшего премьер-министра Великобритании Гордона Брауна, предлагается создать специальный трибунал с ограниченным фокусом на «военные вторжения» , чтобы дополнить расследование, которое проводит Международный уголовный суд (МУС) в отношении преступлений России в Украине.

Предложение поддержали лидер оппозиции Кейр Стармер и бывший лидер Консервативной партии и член парламента Иэйн Дункан Смит, сообщила британская газета The Observer.