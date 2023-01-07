Азербайджанский футбольный клуб «Карабах» в ближайшее время могут подписать нового легионера.

Речь идет о кабовердийском вингере португальской «Тонделы» Телму Арканжу. Агдамцы уже получили согласие от 21-летнего футболиста. Однако сделка пока еще не закрыта, уточняет «Азериспорт».

Ранее вопрос перехода Арканжу зависел от ситуации того, покинет ли Кади «Карабах». Также, «Тондела» просила за трансфер своего вингера не менее 1500000 евро. Ныне практически все вопросы утрясены, и, если никаких проблем не возникнет, стороны вскоре официально оформят переход.