Обозреватели издания Telegraph Джо Барнс и Ник Гаттеридж утверждают, что президент Франции Эммануэль Макрон нарушил негласное военное правило, отправив Украине боевые машины пехоты AMX-10 RC.

В публикации отмечается, что AMX-10 RC оснащенные 105-мм пушкой могут показаться чем-то обычным, но так Франция отправила в Киев боевые машины западного производства.

«Красная черта была перейдена, военное табу нарушено, притом самым неожиданным из кандидатов», — утверждают обозреватели.

Они подчеркивают, что своей инициативой Макрон превзошел США, Германию и Великобританию, которая находилась в числе лидеров по военному обеспечению Украины.