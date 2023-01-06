Турция, на территории которой сейчас находится порядка 4 млн сирийских беженцев, не сможет принять новую волну переселенцев из соседней страны.

Об этом сообщил глава Минобороны Турции Хулуси Акар.

«Мы сказали на встрече (глав военных ведомств Турции, Сирии и России — прим.) что не сможем принять новую волну беженцев, отметили, что прилагаем усилия, чтобы наши сирийские братья оставались на своей земле. Мы хотим, чтобы [сирийский] вопрос решался, насколько это возможно, мирными средствами», — отметил глава военного ведомства Турции, его заявление приводит телеканал ТRТ.

Акар добавил, что Анкара выступает за урегулирование в Сирии на основе резолюции 2254 Совета Безопасности ООН.