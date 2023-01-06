Режиссёра Никиту Михалкова перевели в реанимацию, пишет Baza.
Туда его перевезли вчера из больницы номер 67 в тяжелом состоянии. По данным СМИ, у него пневмония на фоне коронавируса. Ранее представитель Михалкова заявила, что у режиссера грипп.
Режиссёра Никиту Михалкова перевели в реанимацию, пишет Baza.
Туда его перевезли вчера из больницы номер 67 в тяжелом состоянии. По данным СМИ, у него пневмония на фоне коронавируса. Ранее представитель Михалкова заявила, что у режиссера грипп.
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