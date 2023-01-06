Турция использует свои отношения с Россией и Украиной для установления мира.

Об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

«Мы высоко ценим конструктивную роль Турции в ее усилиях по прекращению этой варварской войны. США ценят твердую приверженность Турции к территориальной целостности Украины и ее усилия по налаживанию диалога между Украиной и Россией. Турция с самого начала была конструктивным игроком. Она пытается развивать диалог и конструктивную дипломатию», — отметил Нед Прайс.

Пресс-секретарь отметил, что президент Эрдоган проводит телефонные переговоры с президентами Путиным и Зеленским. Прайс напомнил особую роль Турции в подписании «зернового соглашения» при участии генерального секретаря ООН Гутерриша.

«Без Турции это соглашение не могло работать. Продление сроков «зернового соглашения» является результатом особой роли Турции, благодаря чему нуждающиеся страны получают продовольствие из Украины. Турция, используя статус члена НАТО, авторитет в международном сообществе, а также свои близкие отношения с Украиной и Россией, пытается добиться прекращения войны и установления мира» , — подчеркнул Нед Прайс.