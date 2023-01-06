Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Кремль хочет использовать Рождество как прикрытие, чтобы хоть ненадолго остановить продвижение украинских военных на Донбассе и подобраться поближе к позициям ВСУ. Об этом говорится в видеообращении главы государства.

Он напомнил, что 15 ноября Украина представила свою формулу мира.

«Один из ее пунктов предусматривает выведение российских оккупационных войск с территории нашей страны. Это — гарантированный и надежный способ прекратить огонь, человеческие потери и вообще войну. По состоянию на утро того же дня количество убитых российских солдат было 82 тысячи», — заявил Зеленский.

Он сообщил, что 12 декабря Россия получила предложение начать выполнение формулы мира с вывода войск именно на Рождество.

«Оба наши предложения руководители вашей страны, видимо, не услышали… Там, где они, видимо, глубоко и неслышно. По состоянию на сегодня вы потеряли убитыми на этой войне уже почти 110 тысяч своих солдат», — добавил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что Россия отказалась от предложения украинской стороны по прекращению вторжения и совсем не стремится к миру.

«Сейчас они хотят использовать Рождество как прикрытие, чтобы хоть ненадолго остановить продвижение наших парней на Донбассе и подогнать ближе к нашим позициям технику, боеприпасы и мобилизованных. Что это даст? Только очередное увеличение счета потерь», — добавил он.

Президент заявил, что для быстрого завершения войны, необходимо совсем не «рождественское перемирие».

«Все в мире знают, как Кремль использует передышки на войне, чтобы продолжить войну с новой силой. А чтобы закончить войну быстрее, нужно совсем другое. Нужно, чтобы граждане России нашли в себе смелость хотя бы на 36 часов хотя бы во время Рождества освободиться от своего позорного страха перед одним человеком в Кремле. Ваш страх перед ним уничтожает вашу страну, которая тоже уже глубоко… но не в бункере», — отметил Зеленский.

Война закончится только тогда, когда русские солдаты либо сами уйдут с украинской земли, либо Вооруженные силы их выгонят.

«Закончить войну — это закончить агрессию вашего государства. Даже когда ваши ракеты и дроны не бьют по нашим городам, террор на оккупированных территориях продолжается. Никакие передышки вы украинцам не даете. Людей пытают, бьют током, насилуют. Это продолжается каждый день, пока ваши солдаты на нашей земле», — сказал Зеленский.

Он отметил, что война закончится тогда, когда русские солдаты либо уйдут с нашей территории, либо «мы их выгоним».

«Так пусть забирают унитазы — они им в пути понадобятся — и возвращаются к себе. ЗА нашу границу. От 1991 года», — подчеркнул президент.