Акция протеста азербайджанских экологов, представителей неправительственных организаций и активистов на дороге Лачин-Ханкенди с требованием о прекращении незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана и разрешении на проведение мониторинга в месторождениях «Гызылбулаг» и «Демирли» и в вечерние часы продолжается с большим энтузиазмом.

Несмотря на холодную погоду, в настоящее время наблюдается активность участников акции. Они регулярно скандируют лозунги о прекращении экологического террора, сообщает АЗЕРТАДЖ.

Отметим, что акция, проводимая с требованием о прекращении незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе продолжается уже 25 дней.