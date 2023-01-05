Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал отправку «Адмирала Горшкова» с «Цирконами» к берегам НАТО главным подарком к Новому году.

«1000 км дальности их применения с гиперзвуком в 9 Махов и возможностью использовать любой заряд с гарантией преодолевают любую ПРО. Пусть постоит где-то в 100 милях от берега, поближе к реке Потомак. Так что радуйтесь! Приведёт в чувство любого, кто будет представлять прямую угрозу России и нашим союзникам», Вам и вашим прихвостням, убивающим наших людей, никогда не будет прощения. Будем говорить с вами на языке силы, раз по-другому не понимаете. И выпускать ещё больше современного оружия. Молотить им нацистскую падаль, которую вы породили в XXI веке. Мстить каждому преступнику за каждого убитого гражданина нашей страны», — заявил Медведев.