Чего-чего, а плакать и делать несчастный вид армяне умеют, это у них генетическое. Сегодня сайт Infoteka 24 опубликовал очередную чушь в жанре «армянская трагедия».

«Арцах переживает 25-й день блокады, устроенной Азербайджаном под ложным предлогом экологических требований», — пишет сайт. При этом приводится фоторяд с пустыми полками магазина, расположенного неизвестно где, который, по мнению автора бреда, должен служить доказательством того, что армяне Карабаха голодают, испытывают проблемы с продовольствием, и вообще, вымирают.

«Псевдоэкологи перекрыли Лачинский коридор – единственную дорогу, связывающую послевоенный Арцах с Арменией и всем внешним миром, и являющуюся “дорогой жизни” для 120 000 жителей республики. В результате прекращения импорта в магазинах «Арцаха» (кавычки наши — прим. «Минвала») сегодня практически полностью отсутствуют продукты питания, в аптеках нет медикаментов, детского питания и подгузников, закрыты овощные магазины, рестораны и т.д. Согласно решению правительства, уже используются резервные запасы».

В этом абзаце прекрасно все: и «подконтрольные властям пвсевдоэкологи», и «послевоенный Арцах», и «дорога жизни», и «закрытые рестораны», и «резервные запасы».

То есть, если верить автору, то до акции на Лачинской дороге армяне «послевоенного Арцаха» каждый день пировали и посещали рестораны, а «дорога жизни», словно пуповина связывала их с матерью – Арменией, которая почему-то периодически, когда ей это невыгодно, открещивается от карабахских сограждан, заявляя, что официальный Ереван не несет ответственности за все, что там происходит. А теперь вот случилась такая «печалька», что в Ханкенди вынуждены истреблять «резервные запасы» и забыть про рестораны.

Тут же в заметке приводятся слова «госминистра Арцаха» Рубена Варданяна о том, что на сегодняшний день переговоров об открытии коридора не ведется, поскольку Азербайджан выдвигает все новые, неприемлемые требования, желая контролировать “дорогу жизни”.

Наши соседи никак не могут принять тот факт, что контроль за «дорогой жизни» — это не желание Азербайджана, а его право. И от армян Ханкенди, которые находятся в глубокой … «блокаде», в этом вопросе абсолютно ничего не зависит. Как говорится: «Жизнь такова, какова она есть, и больше никакова».

А что до продуктов питания, то здесь Всевышний пожалел армян и послал им олигарха в лице Варданяна, который способен прокормить не только 10-15 тысяч жителей Ханкенди, но и всю Армению. А для этого нужно всего лишь немного его потрясти, и посыпятся с него золотые.

Только вот прежде, чем устроить «Плачь Ярославны», неплохо бы армянам оглянуться вокруг, и понять, что живут они в век цифровых технологий, что и с азербайджанской стороны очень много видеодоказательств беспрепятственного передвижения по Лачинской дороге автомобилей с продовольствием, и что выглядит все это очень неубедительно.

Словом, с каждым годом армянам все сложнее и сложнее дается искусство убеждения. И если бы был жив Станиславский, то он бы сказал: «Не верю!».

Рамелла Ибрагимхалилова