Президент США Джо Байден настаивает на назначении карьерного дипломата Марка Либби послом в Азербайджане. Назначение последнего откладывается более полугода, пишет «Туран».

Байден повторно назначил Либби во вторник, когда началась новая сессия Конгресса. Он был одним из 85 кандидатов, повторно представленных Белым домом, из числа примерно 175 кандидатов неутвержденных на последней сессии Конгресса.

Либби, который в настоящее время является советником факультета Государственного департамента Национального военного колледжа в Вашингтоне, был выдвинут на должность посла в Азербайджане 25 мая 2022 года. Однако, до сих пор он не был приглашен на слушания в сенатском Комитете по иностранным делам, возглавляемом армянским лоббистом Бобом Менендесом.

Либби работал заместителем посла США в Евросоюзе, а также в дипмиссиях в Варшаве, Никосии и Багдаде, где был советником по политическим вопросам.

В Вашингтоне Либби работал заместителем директора по Кризисному Управлению Оперативного Центра Государственного департамента, заместителем директора Управления по Центральной Европе, директором Управления по Южной Европе.