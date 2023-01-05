Пресс-секретарь Государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) Фабиан Майенфиш открестился от сообщений, что страна поставляла Ирану детали для производства беспилотников. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

«Никаких поставок таких коммерческих промышленных товаров из Швейцарии в Иран не осуществлялось. Экспорт из Швейцарии запрещен санкциями», — подчеркнул он. В то же время Майенфиш допустил, что Тегеран мог приобрести такие детали на мировом рынке, поскольку эти товары производятся в третьих странах.

Как отмечает агентство, ранее в СМИ появилась информация, что у иранского беспилотника Shahed-136 якобы имеются 52 детали иностранного производства, в том числе из США и Швейцарии.