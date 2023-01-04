По данным Главного управления украинской разведки, планы Кремля – принуждение руководства Украины к переговорам силовым путем. Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр в своем тг-канале.

Другие данные разведки, по информации Маляр: для повышения эффективности применения войск армия РФ в ближайшее время продолжит формирование дополнительных штурмовых подразделений, Россия сосредоточит основные усилия на захвате Лимана, Соледара, Бахмута, Авдеевки и Марьинки; в связи с существенными потерями в личном составе россияне не прекращают мобилизационные мероприятия, которые, скорее всего, будут активизированы в первом квартале 2023 года (вторая волна частичной мобилизации); в связи с исчерпанием запасов высокоточных ракет Москва будет осуществлять поиск источников возобновления ракетного вооружения среди дружественных к Кремлю стран, а также чаще применять ударные/баражирующие БпЛА.