Прорвет морскую оборону НАТО гиперзвуковая ракета «Циркон». Об этом сообщает британская газета Express.

«Россия решила развернуть гиперзвуковую ракету «Циркон», которая способна пробить морскую оборону Североатлантического альянса», — отмечается в статье газеты.

«Циркон» является первой гиперзвуковой крылатой ракетой, которая способна на продолжительный аэродинамический полет в атмосфере с использованием тяги собственного двигателя. Ракета может развивать скорость до девяти скоростей звука. А максимально предельная дальность стрельбы — около тысячи километров. Она способна ликвидировать как надводные, так и наземные цели.

Марк Алмонд, директор Института кризисных исследований считает, что российскому президенту удалось с помощью новейших разработок помешать Западу «зайти слишком далеко» в конфликте в Украине и вывести его на более глобальный уровень.