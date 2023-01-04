Лидеры крупнейшего оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц и Маркус Зедер выступили за смену главы минобороны Германии Кристин Ламбрехт, пишет Süddeutsche Zeitung. По их мнению, ее отставка является логичным выходом из скандала вокруг обращения министра.

«Как долго канцлер хочет на это смотреть? Каждый час пребывания госпожи Ламбрехт на посту ослабляет авторитет канцлера <…> со времени этого новогоднего видео вся Германия качает головой, не только наши солдаты, эксперты по вопросам обороны во всем мире теряют дар речи от того, насколько неуклюжим и некомпетентным может выглядеть министр в нашей стране», — отметил Мерц.

Как указал Зедер, Ламбрехт держится в своем кабинете крепче, чем какой-то климатический клей на улице. Он также добавил, что ей пора наконец-то уйти в отставку.

«Министр должна наконец уйти в отставку — или быть уволенной. Канцлер назначил Ламбрехт, теперь он должен также решить эту кадровую проблему <…> Наши солдаты не заслуживали такого министра», — подчеркнул глава ХСС.