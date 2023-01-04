Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прай в ходе брифинга прокомментировал вопрос по поводу высказанных ранее надежд на подписание до конца года мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

«Мы остаемся приверженными обеспечению безопасного, стабильного, демократического, процветающего и мирного будущего для региона Южного Кавказа. Мы продолжаем взаимодействовать на двусторонней основе с партнерами-единомышленниками, такими как Европейский союз, и через международные организации, такие как ОБСЕ, для содействия прямому диалогу между Азербайджаном и Арменией для поиска решений всех нерешенных вопросов, связанных с карабахским конфликтом. Мы, конечно, хотим, чтобы стороны сами добились прогресса. Не нам предписывать, как выглядит комплексное решение этого конфликта. Это тяжелая работа, которую должны проделать сами стороны», — отметил Нед Прайс.