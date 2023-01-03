Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отложил свой первый визит в страну Персидского залива — ОАЭ — на фоне возмущения мусульманских стран в связи с визитом израильского министра обороны Итамара Бен-Гвира территории мечети Аль-Акса на Храмовой горе. Об этом пишет газета The Jerusalem Post.

Отмечается, что премьер планировал посетить ОАЭ с первым публичным визитом, чтобы встретиться с наследным принцем и правителем Эмиратов Мохаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

Официально перенос объяснили организационными причинами: совместной работой правительств, чтобы обеспечить поездку в более поздние сроки.

При этом решение было принято спустя несколько часов после того, как министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир посетил Храмовую гору, вызвав всеобщее международное осуждение, в том числе со стороны ОАЭ.