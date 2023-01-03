Крупнейшие банки США прогнозируют скорое начало рецессии в американской экономике. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

По словам журналистов, более двух третей экономистов 23 крупнейших финансовых учреждений Соединенных Штатов считают, что 2023 год станет годом начала рецессии в экономике США.

«Мы ожидаем замедления роста мирового ВВП в 2023 году, что связано с началом рецессии как в США, так и в еврозоне», — говорится в прогнозе банка BNP Paribas SA на 2023 год.

По мнению экономистов, главным виновником негатива в американской экономике является Федеральная резервная система, которая в течение нескольких месяцев повышала ставки, пытаясь обуздать инфляцию. Хотя инфляция в последнее время снизилась, она все еще намного выше желаемого целевого показателя ФРС.

Большинство экономистов, опрошенных The Wall Street Journal, ожидают, что более высокие ставки повысят уровень безработицы с 3,7% в ноябре до более чем 5%. Это приведет к тому, что миллионы американцев потеряют работу. Также эксперты ожидают, что экономика США сократится в 2023 году.