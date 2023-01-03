По данным британской военной разведки, период самых интенсивных атак российских войск у города Бахмут Донецкой области уже позади и дальнейшие успехи РФ в этом районе в ближайшее время маловероятны.

В очередной сводке, опубликованной Минобороны Великобритании в Twitter говорится, что в середине декабря российская армия и силы ЧВК Вагнера увеличили частоту пехотных атак вокруг города, однако многие из этих операций плохо поддерживались.

«За последние десять дней Украина направила существенные подкрепления для защиты сектора, и частота российских атак, похоже, снизилась по сравнению с пиком в середине декабря. Обе стороны понесли большие потери», — отмечается в сообщении.

«Российские наступательные операции в этом районе в настоящее время, вероятно, проводятся только на уровне взвода или отделения. Маловероятно, что Россия добьется значительного прорыва под Бахмутом в ближайшие недели», — пишут британские военные.