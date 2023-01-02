Турецкая платформа электронной коммерции Trendyol открыта для азербайджанских предпринимателей, сообщает Trend.

Об этом заявил член исполнительного совета Trendyol Озан Ачар.

По его словам, азербайджанские продавцы товаров (одежда, электроника, изделия ручной работы и множество других) могут начать реализовывать свою продукцию на Trendyol.

«Выход азербайджанских продавцов на нашу платформу откроют для них возможности реализовывать свою продукцию не только на турецком рынке, но и продавать их в Европу», — сказал Ачар.

Он отметил, что для выхода на Trendyol азербайджанским бизнесменам необходимо открыть свое представительство в Турции.

«На сегодняшний день на нашей платформе зарегистрированы свыше 300 тысяч продавцов. Порядка 98 процентов приходится на долю турецких предпринимателей», — отметил член исполнительного совета.

Говоря о странах, которые наиболее всего покупают товары на этой платформе он отметил, что среди свыше 100 стран большая доля приходятся на Турцию, Азербайджан и страны ЕС.

«Trendyol в Азербайджане ведет переговоры с логистическими компаниями и платежными система для упрощения процессов доставки товаров и их оплаты. Мы нацелены на создание такой же экосистемы, как и у нас в Турции. Здесь речь идет об упрощении процедур проведения платежей, в том числе кредитными картами. Нам известно, что в Азербайджане огромное количество держателей кредитных карт. Кроме того, мы заинтересованы, чтобы в Азербайджане были экспресс точки выдачи товаров. В этих направлениях мы также сотрудничаем с нашими партнерами в Баку», — сказал он.