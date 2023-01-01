Победа Украины в войне, а это выход Вооруженных сил Украины на границы по состоянию на 1991 год, не может обезопасить Украину от дальнейших обстрелов со стороны России. Об этом заявил глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в эфире информационного телемарафона.

«Практическая плоскость — в начале выход на админграницы 91-го года, дальше уже все остальное. Когда мы вышли на границы 91-го года, можно как после окончания Второй мировой войны 9 мая отмечать, ну, у нас будет какая-то другая дата», — сказал он.

Буданов отметил, что это все же не является окончанием всех процессов войны. По его мнению, уже после победы Украины РФ может запускать несколько ракет в месяц.

«Остановится ли Россия? Они же могут дальше делать пограничные обстрелы и запускать 2-3 ракеты в месяц… достаточно много есть вопросов», — сказал глава ГУР.

Он же отметил, что после победы появятся и другие вопросы, с которыми необходимо будет разобраться.