Посол Азербайджана в Бельгии и Люксмбурге, глава миссии АР при ЕС Вагиф Садыгов написал в Twitter о победе Баку в Совбезе ООН над Францией.

«Сегодня Франция проиграла Азербайджану очередную битву в Совете Безопасности ООН в неудавшейся попытке протолкнуть предвзятое проармянское заявление СБ ООН по Лачину, что вызвало резкую реакцию со стороны других членов СБ ООН. Слова благодарности Албании, России, ОАЭ и Великобритании! Отличная работа дипломатов Азербайджана!», — написал В.Садыгов в своей публикации.