Министр обороны Украины Алексей Резников в пятницу, 30 декабря, обратился к россиянам с предупреждением. Он отметил, что в начале января власти РФ готовятся ввести военное положение и закрыть границы для мужчин.

Резников предупредил россиян, что у них осталось около недели, чтобы избежать мобилизации.

«Хочу обратиться к российским военнообязанным. Прежде всего это касается жителей крупных городов. Я точно знаю, что у вас осталась примерно одна неделя, чтобы сделать хоть какой-то выбор. В начале января российские власти закроют границы для мужчин, затем объявят военное состояние», — сказал он.

Резников добавил, что после введения военного положения в России начнут очередную волну мобилизации. Также границы для мужчин призывного возраста будут закрыты в Беларуси.

«Я не призываю вас верить мне на слово, я хочу, чтобы вы задали себе всего один вопрос и честно на него ответили: когда вы поедете на войну, где можете погибнуть или стать калекой на всю жизнь, за что конкретно вы будете воевать? Лично вы», — отметил он.

Резников также рассказал о потерях, которые понесла Россия с начала войны и об ответственности, которая ожидает военных преступников.