Посол Полад Бюльбюльоглу через Министерство иностранных дел Российской Федерации письмо направил ректору Московского гуманитарного университета (МосГУ)Игорю Ильинскому письмо с протестом в связи с предвзятым заявлением против нашей страны заведующего кафедрой дипломатии и международных отношений этого университета, бывшего начальника отдела МИД РФ по Армении Николая Платошкина, которое он озвучил в видеоинтервью в телеграмм-канале «Баграмян 26» 26 ноября 2022 года.

Как сообщили в азербайджанской дипмиссии, в связи с этим 29 декабря 2022 года в посольство поступило ответное письмо от Игоря Ильинского.

В письме ректор сообщил, что 2 июня 2020 года Следственным комитетом РФ в отношении указанного лица было возбуждено уголовное дело по пунктам 1.1 статьи 212 (массовые беспорядки) и 207.1 (распространение заведомо ложной информации) УК РФ, и отметил, что в соответствии с решением суда и установленным законом запретом на педагогическую деятельность лиц, находящихся под следствием или осужденных, трудовая деятельность Платошкина была приостановлена с момента его ареста, сотрудники и студенты университета не контактировали с ним.

«В соответствии с частью 3 пункта 1 статьи 77 ТК РФ этот человек освобожден от должности заведующего кафедрой дипломатии и международных отношений Московского гуманитарного университета с 14 октября 2021 года и исключен из университета», — говорится в письме.

И.Ильинский в своем письме особо подчеркнул, что он тепло относится к Азербайджану и его народу, и за 29 лет работы ректором в руководимом им университете не было каких-либо случаев разжигания межнациональной розни.