Около 3,4 тыс. украинских военнослужащих сейчас находятся в плену, еще 15 тысяч человек пропали без вести, сообщила уполномоченная президента по вопросам обеспечения прав защитников Украины Алена Вербицкая в интервью немецкому RND.

«Мы не знаем, что с ними произошло (с пропавшими без вести). Являются ли они также российскими военнопленными, были ли насильственно вывезены с оккупированных Россией территорий, или, возможно, давно убиты. Такая неопределенность является особенно тяжелой для родственников», — сообщила Вербицкая.

По ее словам, РФ отказывает Красному Кресту в доступе к лагерям для военнопленных и систематически нарушает Женевскую конвенцию.