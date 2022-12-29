Российские войска в ходе утренней массированной ракетной атаки совершили пуски крылатых ракет воздушного и морского базирования, зенитных управляемых ракет к ЗРК С-300 по объектам энергетической инфраструктуры, сообщил Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

«Сегодня утром агрессор совершил пуски крылатых ракет воздушного и морского базирования, зенитных управляемых ракет к ЗРК С-300 по объектам энергетической инфраструктуры нашей страны», — написал он в Facebook.

По предварительным данным, как сообщил Залужный, всего было применено в ходе атаки 69 ракет. Силами и средствами Сил обороны Украины уничтожено 54 крылатых ракет.