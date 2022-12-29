Власти России отказываются от переговоров на условиях «формулы мира», выдвинутой президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Очевидно, что Киев не готов к диалогу. Выдвигая разного рода идеи и „формулы мира“, Зеленский лелеет иллюзию добиться при помощи Запада вывода наших войск с российской территории Донбасса, Крыма, Запорожья и Херсонщины, выплаты Россией репараций, явки „с повинной в международные трибуналы“ и т. п. Разумеется, мы на таких условиях ни с кем разговаривать не будем. Остались ли на территориях, подконтрольных киевскому режиму, адекватные политики — сказать сложно», — сказал министр.

Так называемую «формулу мира» Владимир Зеленский озвучил в ноябре на саммите G20. Она предполагает десять шагов: обеспечение радиационной, ядерной, продовольственной и энергетической безопасности Украины, обмен всех военнопленных и возвращение депортированных, восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск с украинских территорий, недопущение новой эскалации, создание специального трибунала по расследованию преступлений России против Украины, а также выработка механизма компенсации ущерба, причиненного стране в ходе войны.

Позже Зеленский также призвал провести глобальный саммит «формулы мира» зимой 2023 года.