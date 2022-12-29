Президент Беларуси Александр Лукашенко был немедленно проинформирован о падении украинской ракеты на территории Беларуси, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Сегодня в промежутке с 10.00 до 11.00 с территории Украины на территорию Беларуси зафиксировано падение украинской ракеты комплекса С-300. Причины падения сейчас устанавливаются.

По имеющейся информации, рассматриваются две основные версии произошедшего: залет ракеты на территорию Беларуси, аналогичный недавнему инциденту в Польше, когда ракета полетела не в ту сторону, либо ракета сбита в результате работы систем ПВО Беларуси.

Сведений о пострадавших на данный момент не имеется.