Переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином состоятся 30 декабря. Встреча пройдет в режиме видеоконференции. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы готовим общение президента Путина и председателя Си, которое состоится завтра в первой половине дня по Москве. Это будет видеоконференцсвязь. Между двумя главами государств есть закрытая связь», — заявил Песков.

Представитель Кремля добавил, что вступительные слова лидеры произнесут публично, затем переговоры продолжатся в закрытом режиме. По его словам, планируется поднять вопросы, касающиеся двусторонних российско-китайских отношений, также лидеры обсудят «острые региональные проблемы».

Некоторые из этих тем «ближе к России», а некоторые — «ближе к Китаю», уточнил Песков.