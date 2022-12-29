Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, после встречи с российским и сирийским коллегами в Москве, заявил, что Анкара уважает территориальную целостность Сирии, единственная цель страны – борьба с терроризмом.

Министры обороны РФ, Сирии и Турции провели трехсторонние переговоры в Москве, обсудив пути разрешения сирийского кризиса, сообщили ранее в Минобороны России. В ведомстве уточнили, что «по итогам встречи стороны отметили конструктивный характер состоявшегося диалога в данном формате и необходимость его продолжения в интересах дальнейшей стабилизации обстановки в арабской республике и регионе в целом». Переговоры глав военных ведомств в Москве стали первыми официальными переговорами Анкары и Дамаска за 11 лет, отметила газета Hürriyet.

«Одним из самых важных вопросов, которые мы подняли на встрече, была борьба с терроризмом. Мы подчеркнули, что уважаем территориальную целостность и суверенные права всех наших соседей, особенно Сирии и Ирака, и что нашей единственной целью является борьба с терроризмом, и что у нас нет других целей. Мы заявили, что стремимся нейтрализовать членов террористических организаций, таких как PПK/YPG и ИГ, которые представляют угрозу для Сирии», — приводит слова Акара его пресс-служба.

По его словам, турецкая сторона заявила на встрече, что «прилагает усилия для обеспечения безопасности страны, народа и границ».

«Мы также заявили, что в рамках этих усилий прилагаем усилия для предотвращения дальнейшей миграции из Сирии в Турцию. Мы подчеркнули, что сирийская проблема должна быть решена инклюзивным и целостным образом в рамках резолюции СБ ООН 2254. В этом смысле мы оцениваем, что работа, которая будет проведена в ближайшие дни, может внести серьезный вклад в мир и стабильность в регионе и Сирии», — подчеркнул Акар.

«В этом смысле мы оцениваем, что работа, которая будет проведена в ближайшие дни, может внести серьезный вклад в мир и стабильность в регионе и Сирии», — приводит слова Акара его пресс-служба.