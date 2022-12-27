Российские войска бросают на захват Бахмута в Донецкой области все свои силы, однако попытки оцепить город оказываются неудачными. Об этом заявила в эфире телемарафона заместитель министра обороны Анна Маляр.

«Но вы видите, насколько мужественно держится Бахмут, насколько наши воины наносят потери врагу и он просто не может продвигаться дальше. Там было незначительное продвижение, но вытеснили и на сегодняшний день враг пытается окружить город, и у него это не получается», – отметила Маляр.

Она подчеркнула, что российские войска не могут удержать захваченные позиции, поэтому концентрируют свои усилия на отдельных участках фронта.