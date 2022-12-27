К демонстрации обид на Россию вслед за Ереваном перешли и в Ханкенди. По сообщениям местных ТГ-каналов, здесь прошёл круглый стол под слезливым названием «Блокада Нагорного Карабаха». Его участники, отрекомендовавшись «представителями интеллигенции», в своём заявлении потребовали от Араика Арутюняна и Рубена Варданяна, то бишь «руководства Арцаха», «задействовать все возможные механизмы для обращения к США и Франции по вопросу привлечения дополнительных миротворческих сил под мандатом Минской группы ОБСЕ, в виду несостоятельности МС РФ обеспечить полноценную безопасность и выполнения условий трехстороннего заявления от 9-го ноября 2020-го года». А еще обратились к генералу Волкову, которого назвали «командующим МС РФ в «Нагорно-Карабахской республике» (здесь и далее кавычки наши — Minval)», потребовав от него встречи «с целью получения ответов на вопросы, вызывающие у широких слоев общества серьезное беспокойство». И погрозили пальчиком: «В связи с остротой ситуации генералу А. Волкову предоставляется 48 часов для назначения конкретного срока проведения встречи».

Дело даже не в том, что авторам этого листочка следовало бы подучить географию и уяснить, что никакой «Нагорно-Карабахской республики» не существует в природе, а есть Карабахский экономический район Азербайджана. Просто интересно спросить: а если генерал Волков истерику «представителей интеллигенции» просто проигнорирует — то что? Если уж «миацумствующая интеллигенция» решила предъявлять командующему РМК ультиматум, то там должно быть указано, что произойдёт, если он на встречу не явится. Но об этом в эпистолярной истерике, пышно названной «заявлением», ни слова.

Можно отмахнуться: это всего-навсего непонятно какие «представители интеллигенции». Но по ту сторону линии миротворческих постов этому обращению уделяют беспрецедентное внимание. И если еще недавно в Ханкенди митинговали в поддержку «СВО» в Украине, выкладывали букву Z в цветах российского триколора у памятника «Мы наши горы», открывали в Агдере «Русский культурный центр» и отправляли «гуманитарную помощь» на оккупированный Донбасс, то теперь и здесь демонстрируют обидки на Москву. Оказывается, Россия «за два года не смогла: вернуть армянской стороне всех военнопленных, вернуть «Хцаберд», «Хин Тахер», «Парух», «Караглух» и другие важные позиции, решить вопрос «Бердзора» и «Ахавно»», а еще «более двух недель не в состоянии разблокировать единственную дорогу из «Арцаха» в Армению».

Можно напоминать, что «военнопленными» авторы именуют пойманных «на горячем» диверсантов, а перенос Лачинского коридора и возвращение под полный контроль Азербайджана города Лачин и сел Забух и Сус указаны в Трехстороннем заявлении, так что как Россия должна была «решить вопрос», непонятно. Но дело не в каждом конкретном «кейсе». В ночь на 10 ноября 2020 года кто-то и видел в росмиротворцах «реинкарнацию» приснопамятного «Комитета особого управления НКАО» во главе с Аркадием Вольским и 366-го полка одновременно. Но забыли учесть, что Азербайджан уже другой. Так что уже не получится ни забрасывать диверсантов в леса Ходжавенда и рассчитывать расширить таким образом зону действия РМК, ни выносить посты на высоты Фаррух и Дашбашы, ни ждать, чтобы росмиротворцы разогнали азербайджанский пикет на дороге по сценарию 20 января. Вот и строят в Ханкенди смертельные обиды. Так что за скандальным ультиматумом «представителей интеллигенции» могут стоять вполне серьезные по местным меркам силы. Которые одним заявлением могут и не ограничиться.

Понятно, что вопли о необходимости «задействовать все возможные механизмы для обращения к США и Франции по вопросу привлечения дополнительных миротворческих сил под мандатом Минской группы ОБСЕ» трудно вообще рассматривать всерьёз. Минской группы ОБСЕ более не существует, никакие «дополнительные миротворческие силы» без согласия Азербайджана на азербайджанской территории не появятся, да и еще к тому же есть серьезные сомнения, готовы ли в Вашингтоне и Париже к чему-то большему, чем разговоры в пользу бедных. Ну то есть многострадальных.

Куда более реальная опасность – традиции политического террора в армянской среде. Тем более что генералу Волкову, о чем рассказывал Minval, здесь уже грозили. В Карабахе после войны предостаточно и «спящих ячеек» боевиков, и гуляющего по рукам оружия. Так что начало «террористической войны» против российских миротворцев – не такой уж невероятный сценарий. Но первая же попытка претворить этот сценарий в жизнь даст Азербайджану все основания для проведения в зоне временного размещения РМК полноценной антитеррористической зачистки. Инструменты и ресурсы для этого у нашей страны есть. А международное право и признанные границы являются исчерпывающим мандатом.

А.Шакур