Российские военные в понедельник, 26 декабря, планировали новый массированный удар по Украине, но взрывы на аэродроме Энгельс-2 этому помешали. Об этом заявил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире Фейгин Live.

Арестович сказал, что, по слухам, на авиабазе был полностью уничтожен «пункт управления полетами вместе со всей дежурной сменой».

«Почему-то в очередной раз не повезло авиабазе в Энгельсе… Десять самолетиков улетело прятаться на другие авиабазы — от греха подальше. Может быть, даже поэтому не состоялся удар. Не исключено. Он был готов на сегодня», — считает он.