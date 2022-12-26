26 декабря в Санкт-Петербурге состоялся неофициальный обед глав государств СНГ.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев присутствовал на обеде. Информацию приводит пресс-служба главы государства.
26 декабря в Санкт-Петербурге состоялся неофициальный обед глав государств СНГ.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев присутствовал на обеде. Информацию приводит пресс-служба главы государства.
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