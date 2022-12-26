При помощи Международного Красного Креста из зоны временного размещения РМК вывезли иностранцев — с таким сенсационным заявлением выступила руководитель коммуникационных программ делегации МККК в Армении Зара Аматуни. По ее словам, Красный Крест вывез 4 иностранных граждан из «Нагорного Карабаха, у них разные хронические заболевания, и они обратились в организацию за помощью.

Напомним: на дороге Герус-Лачин-Шуша-Ханкенди-Агдам уже больше двух недель продолжается акция протеста азербайджанских гражданских активистов и экологов против экотеррора Армении и грабежа природных ресурсов Азербайджана на территории временного размещения РМК. Официальные лица Армении, главари сепаратистов, армянские СМИ и ТГ-каналы все это время не устают верещать о «блокаде» и «гуманитарной катастрофе». Но при этом старательно «не замечают», как через пикет азербайджанских гражданских активистов на Лачинской дороге проезжают автомобили Международного Красного креста, кареты «Скорой помощи», автомашины обеспечения российских миротворцев и грузовики с гуманитарной помощью. Точно так же в субботу, 24 декабря, Азербайджан обеспечил проезд через Лачинский коридор автомобилей Международного Красного Креста и «Скорой помощи», которая доставила в Ереван на лечение армянского младенца и его родителей. Еще раньше, 19 декабря, вывезли из Ханкенди в Ереван еще одного пациента, который нуждался в аортокоронарном шунтировании.

А теперь госпожа Аматуни говорит о «четырёх иностранцах». Кто это? Граждане каких стран? Где они находились — в «Скорой помощи» или в автомобилях Красного Креста?

Напомним: накануне и во время 44-дневной войны в Карабахе находилось предостаточно разного рода иностранных «добровольцев», включая заведомых террористов. И далеко не все из них после капитуляции Армении в ночь на 10 ноября 2020 года покинули Карабах — как уже тогда признавали журналисты, в том числе российские, многие из них спрятали военную форму, оружие, переоделись в гражданскую одежду и стали ждать. Тем более даёт пищу для размышлений проезд через КПП российских миротворцев полутора десятков сотрудников иранских спецслужб. Сегодня, на фоне более чем реальной перспективы появления на Лачинской дороге азербайджанского КПП и политики официального Баку по планомерному восстановлению своего суверенитета над Карабахом, нетрудно предположить, что опасных иностранцев из зоны временного размещения РМК сепаратисты и власти Армении постараются как можно скорее вывезти. Более того, можно вспомнить, что к деятельности Международного Красного Креста у Азербайджана уже накопилось предостаточно вопросов, о чем уже рассказывал Minval. А во время 44-дневной войны в соцсети и СМИ просачивались фотографии войсковой системы управления, смонтированной внутри автомобиля, раскрашенного под «Скорую помощь». Попытка вывозить «опасных гостей» из зоны временного размещения РМК на «Скорой помощи» при содействии Международного Красного Креста не выглядит на этом фоне чем-то таким уж невероятным.

Но зачем тогда госпожа Аматуни «засвечивает» такой деликатный и многообещающий канал? Особенно теперь, когда нужда в нем растёт по экспоненте? Ей просто не объяснили, что «окно для вывоза» в мире спецслужб и тайных операций — это огромная ценность, и его ни в коем случае нельзя демаскировать? Вряд ли. Скорее в Армении задумали этакую хитрую «многоходовку». И, рассказывая о том, как ловко вывезли из зоны временного размещения РМК иностранцев при содействии Международного Красного Креста, в армянской верхушке РАССЧИТЫВАЮТ, что после такого Азербайджан по-настоящему перекроет Лачинскую дорогу и перестанет пропускать «Скорую помощь» и автомобили МККК. После чего вопли о «блокаде» будут звучать куда убедительнее.

Но, похоже, те, кто планировал этот «информационный вброс», во-первых, недооценили осведомленность азербайджанских спецслужб.

Хотя уже после фотокопий личных документов иранских «гостей» могли бы сделать выводы, насколько силовые структуры Азербайджана в курсе происходящего в зоне временного размещения РМК. А во-вторых, забыли, что Азербайджан — не та страна, которой кто-то может навязать свой сценарий, «спровоцировать» и т.д. Так что задумка с Красным Крестом могла показаться «умной», «хитрой» и «безотказной» разве что самим ее авторам. Со всеми вытекающими. В том числе и для Международного Красного Креста, получившего очередной имиджевый удар от армянских партнеров.

Нурани, обозреватель