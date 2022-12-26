Как сообщили в СГБ, в ходе предварительного следствия было установлено, что гражданин Азербайджана Юсифов Талех Рашид оглу, 1967 года рождения, используя личный авторитет и связи, с территории третьей страны привлекал наших граждан к участию в незаконном вооруженном формировании под названием «Hüseyniyun», созданном на территории Исламской Республики Иран, финансировал эту деятельность, состоял в этом формировании под псевдонимом «Таги».

Талех Юсифов привлечен к ответственности в качестве обвиняемого по статьям 12.1, 279.1 (создание не предусмотренных законодательством Азербайджанской Республики вооруженных формирований или групп, а также участие в их создании и деятельности, снабжение их оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами, военной техникой или воинским снаряжением) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, в его отношении решением суда избрана мера пресечения в виде ареста, он был объявлен в международный розыск.

Следствием было установлено место, где Талех Юсифов скрывался после перехода на территорию другого государства, он был задержан и экстрадирован в Азербайджан.

Расследование уголовного дела продолжается.