Папа Римский в рождественском послании и благословении Urbi et Orbi (в переводе с лат. «Городу и миру») призвал остановить конфликты и покончить с голодом, сообщает Vatican news.

«Да вдохновит нас Господь на конкретные жесты солидарности, чтобы помочь всем страждущим, и да просветит умы тех, кто в силах заставить замолчать гром оружия», — сказал пантифик.

Также Папа Римский напомнил о голоде в других странах, в том числе в Сирии, призвал к укреплению взаимного доверия между израильтянами и палестинцами.

Обращаясь к Америке, он упомянул народ Гаити, который много лет страдает, и помолился, чтобы политики и общество работали вместе для преодоления социальной и политической напряженности.