Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал ударить по иранским заводам по производству беспилотников. Об этом он написал в своем Twitter.

Подоляк заявил, что Иран планирует увеличить поставки ракет и дронов в Россию и нагло унижает институт международных санкций. В связи с эти политик сообщил, что нужно ликвидировать предприятия, производящие беспилотники.

«Важно отказаться от неработающих санкций, недействительной концепции резолюций ООН и перейти к более деструктивным инструментам — ликвидации заводов, аресту поставщиков», — написал Подоляк.

Украинская сторона считает, что Иран поставляет в Россию беспилотники Shahed-136 и Mohajer-6.