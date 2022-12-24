Роскомнадзор заблокировал на постоянной основе новый домен телеканала «Дождь» из-за распространения им запрещённой информации, в том числе фейков о «специальной военной операции» в Украине. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«На основании закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» доступ к информационному ресурсу tvrain.tv ограничен на постоянной основе в связи с неоднократным размещением запрещённого контента», — сказано в официальном разъяснении ведомства.

В частности, ресурс систематически публиковал материалы, содержащие недостоверную информацию относительно «спецоперации» на территории Украины, добавили в ведомстве.