Турция придает большое значение стабильности на Южном Кавказе, прилагает большие усилия для восстановления мира в регионе. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, сообщает АПА.

Он напомнил, что Азербайджан в ходе Отечественной войны освободил земли, которые почти 30 лет находились под оккупацией Армении.

«В настоящее время турецкие вооруженные силы оказывают азербайджанской армии поддержку в модернизации, обучении, на освобожденных территориях продолжается процесс разминирования. На сегодняшний день прошли тренинги более 12 тысяч личного состава, выявлено и уничтожено 4 500 боеприпасов, разминировано 284 квадратных километра территории”, — сказал он.

Акар добавил, что в течение этого года было проведено в общей сложности 12 совместных учений, включая крупномасштабные учения «Братский кулак», демонстрирующие силу и решимость Азербайджана и Турции:

«Мы и впредь будем рядом с азербайджанскими братьями».