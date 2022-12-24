На второй день войны лидер Китая Си Цзиньпин разговаривал по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом рассказал новоназначенный посол КНР в ЕС Фу Конг в интервью газете South China Morning Post.

«Во время этого разговора президент Си четко высказался за поиск мирного решения… Через 10 месяцев после этого факты свидетельствуют о том, что Китай не оказывает военной помощи России. На самом деле, наша позиция была достаточно сбалансированной, согласитесь, и мы готовы участвовать в любых мирных усилиях», — отметил дипломат.

Фу Конг добавил, что конфликт поставил Китай «в очень сложное положение».

«Мы испытываем побочный ущерб от этого кризиса. И Россия, и Украина являются хорошими друзьями, поэтому мы не хотим выбирать между друзьями. Это отправная точка нашей позиции», — сказал он.