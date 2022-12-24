В Ханкенди дан старт весьма опасному сценарию. Накануне группа армянских сепаратистов отправилась к той точке, где стоит азербайджанский пикет и развернут пост РМК, и попыталась уговорить миротворцев открыть дорогу — вот прямо сейчас.

Разумеется, затея закончилась ничем. Но в Ханкенди не успокаиваются. Армянские ТГ-каналы вовсю постят видеообращение некой Сосэ Баласанян. Эта дама призвала своих сторонников собраться на центральной площади Ханкенди и, если к 15-00 24 декабря дорога открыта не будет, вновь двинуться к шушинской дороге, туда, где стоит пикет и развёрнуты миротворческие посты, и добиваться там «открытия Лачинского коридора»: «Любимые «Арцахцы» (здесь и далее кавычки наши — Minval), мы сейчас на склонах Шуши, внизу «Степанакерт», мы пришли сказать российским миротворцам, чтобы они выполняли свою миссию, открыли дорогу и обеспечили нашу безопасность». Более того, по данным блогосферы, Сосэ Баласанян уже озвучивает и обещание «поднять на шушинские скалы».

Небезынтересно напомнить биографию мадам Баласанян. Судя по просочившимся данным, она занималась дзюдо, в составе сборной Армении побывала в Баку на Евроиграх, получила травму во время соревнований, была доставлена в одну из бакинских больниц, где ей оказали помощь. А во время 44-дневной войны записалась добровольцем в армянскую «драп-армию».

Но, видно, сделать выводы из невеселого опыта 44-дневной войны «мощности извилин» не хватило. И теперь, как отмечают уже азербайджанские ТГ-каналы, мадам Баласанян обещает, что она и ее сторонники «будут подниматься на шушинские скалы». Сказать, что это уже запускает в Карабахе весьма опасный сценарий — ничего не сказать. Вряд ли попытка «заползти на скалах» ограничится абсолютно мирным сценарием. Особенно на фоне существующих в армянской среде традиций политического террора.

Более того, как раз накануне начала «походов» к миротворческим постам один из армянских ТГ-каналов распространил сообщение: дескать, такие-сякие азербайджанцы «вывели снайперов на позиции в близи проводимой псевдоактивистами блокировки «Бердзорского» (Лачинского — Minval) коридора». Причем, по армянской версии, стрелять эти снайперы будут по своим, чтобы затем обвинить во всем армянскую сторону. Причем, по бредовой версии авторов тг-канала, именно так обстояло дело в Ходжалы.

И что это означает? Проще всего отмахнуться — мало ли какой бред публикуется в армянской блогосфере, Но на фоне регулярных «походов» сепаратистов к миротворческим постам на дороге, обещаний мадам Баласанян «подняться на шушинские скалы» и традиций политического террора в армянской среде уже не получится полностью исключать, что в среде сепаратистов действительно готовится чрезвычайно опасный сценарий вооруженной провокации, а армянские ТГ-каналы, тиражируя вышеприведённый бред, готовят общественное мнение к тому, что уже армянские провокаторы откроют огонь, но обвинят в этом, разумеется, азербайджанцев. Более того, заговорили в армянских кругах об этом сценарии после того, как, несмотря на мобилизацию всех сил «армянского лобби», организовать реальное давление на Азербайджан и вернуть прежнюю свободу рук на Лачинской дороге Армении не удалось. А прибегать к вооруженным провокациям после дипломатических неудач — традиционный ход Еревана.

Намеренно не станем строить сценариев, как в этой ситуации поведут себя российские миротворцы.

Но в этом случае устроителям этой провокации мы бы посоветовали еще раз пересмотреть…ну хотя бы распространённые в сети кадры смены караула на Лачинской дороге. И держать в голове, что азербайджанские коммандос занимаются не только строевой подготовкой. Так что любая попытка сепаратистов играть с огнём будет быстро и жестко нейтрализована. Опыт высот Фаррух и Сарыбаба свидетельствует об этом однозначно.

Кстати говоря, и миротворцы в этом случае вряд ли станут вписываться за сепаратистов.

Нурани, обозреватель